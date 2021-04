Les entrepreneurs wallons entrevoient une "légère amélioration" pour les 6 prochains mois

La reprise s'annonce donc modérée dans le sud du pays, d'autant que la Wallonie présente un profil vulnérable compte tenu de sa structure entrepreneuriale. "Plus de 97% des entreprises en Wallonie sont des petites entités (entre 1 et 50 personnes) et l'impact de la crise est plus fort sur les TPE et les indépendants", analyse M. Elias.

C'est cette faiblesse structurelle de la Wallonie qui devrait limiter sa croissance en 2021 à 4,2% alors que la progression à l'échelle nationale est estimée à 4,8%.

"2021 sera une année de transition et 2022 devrait correspondre à un retour au niveau d'avant-crise. Ce qui veut dire qu'on aura perdu deux années de croissance", commente Pierre Elias.

Les exportations wallonnes ont baissé de 5,3% en 2020 par rapport à 2019. Le dynamisme retrouvé dans les économies avancées, comme la Chine et les États-Unis, devrait soutenir la relance des exportations wallonnes, même si celles-ci se concentrent sur peu de produits qui ont connu des tendances diverses l'an dernier.