Bourse de Bruxelles - Les marchés attendent prudemment les annonces de la FED

Irréguliers mercredi matin, le BEL 20 et ses voisins européens semblaient vouloir se stabiliser toujours dans l'attente des annonces de la FED. Vers onze heures, notre indice de référence était repassé de 0,4 pc dans le vert et s'inscrivait à 4.049 points avec 11 de ses éléments en hausse.

Proximus (17,77) se démarquait en reculant de 4,22 pc mais, ne cédait que 0,5 pc si on tenait compte de son détachement de coupon. Telenet (34,96) cédait 0,4 pc tandis que Orange Belgium (22,25) était par ailleurs stationnaire et Bpost (8,76) en hausse de 1,9 pc.

Perspectives revues à la hausse, Melexis (92,80) progressait de 2,2 pc, AB InBev (59,10) et Ageas (51,16) gagnant 1,8 et 1,7 pc tandis que KBC (64,70) s'appréciait de 0,3 pc.

Elia (89,65) et Aperam (44,21) cédaient 0,6 et 0,2 pc alors que Umicore (50,96) gagnait 1,1 pc. Solvay (107,20) était positive de 1 pc contrairement à UCB (78,76) qui reculait de 0,5 pc, arGEN-X (238,50) et Galapagos (65,63) abandonnant 0,5 et 2 pc. Colruyt (49,53) remontait de 0,8 pc, ce que perdait Ahold Delhaize (22,42).