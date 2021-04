Rouler à l'électrique coûtera moins cher qu'avec d'autres modèles dès 2025 (Test Achats)

Le coût total de possession (TCO, soit le calcul du prix mais également des dépenses annexes comme la valeur résiduelle, la consommation, l'entretien, etc.) des voitures électriques sera inférieur à celui des modèles à essence, diesel, hydrogène ou encore hybrides à partir de 2025, ressort-il mercredi d'un calcul effectué par Test Achats et le Bureau européen des associations de consommateurs.

Bien que l'écart de prix entre les voitures électriques et les voitures à carburant fossile se réduise grâce à la baisse du prix des batteries et à une production à plus grande échelle, les voitures à essence et diesel restent actuellement moins chères à l'achat, note Test Achats dans un communiqué. Le résultat de l'équation se renverse toutefois quand le coût total de possession de la voiture est pris en compte: lorsque tous les coûts sont pesés, les voitures électriques l'emportent alors, précise l'association belge de défense des consommateurs.

Cette dernière, en collaboration avec le Bureau européen des associations de consommateurs (BEUC), a chiffré le TCO des voitures roulant à l'essence, au diesel, à l'électrique, à l'hydrogène et celui des hybrides. Elle en conclut que les consommateurs pourront acheter une voiture électrique à moindre coût à partir de 2025. Une échéance ramenée à 2022 pour un véhicule électrique de milieu de gamme.