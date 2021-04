Coronavirus - Chute des ventes de produits contre la toux et les refroidissements cet hiver (Newpharma)

C'est l'une des conséquences, peut-être inattendue, de la pandémie et des mesures prises pour contenir le nouveau coronavirus. Les ventes de produits contre la toux et les refroidissements ont fortement diminué cet hiver, à en croire la pharmacie en ligne Newpharma qui a même constaté une chute de 45% des ventes de ces produits par rapport au début de l'année 2020.

Même tendance pour les ventes d'antidouleur de type paracétamol, qui ont également été presque divisées par deux, selon Newpharma.

Ces reculs pourraient s'expliquer par une plus faible circulation des bactéries et des virus à la suite des mesures de distanciation physique. Dans la même optique, l'absence de voyages, de poignées de mains, ainsi que le recours aux gels hydroalcooliques pourraient être à l'origine de la baisse remarquable de la fréquence d'achat des produits anti-diarrhées qui ont diminué de 50% depuis avril 2020, note l'enseigne de pharmacie en ligne. "Ce qui est remarquable, c'est que le Belge est par contre toujours aussi constipé. Les ventes de laxatifs, elles, n'ont pas bougé", relève Gilles Jourquin, pharmacien et directeur de Newpharma Belgique.