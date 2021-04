La stabilité de l'immobilier résidentiel belge attire les investisseurs (JLL)

L'intérêt des investisseurs institutionnels pour l'immobilier dans le secteur "Living", notamment les logements multifamiliaux, les logements pour personnes âgées et les chambres d'étudiants, ne cesse de croître depuis un an, selon le dernier rapport du consultant en immobilier JLL sur l'immobilier résidentiel en Belgique. De nombreux acteurs locaux et surtout internationaux sont activement à la recherche d'opportunités sur ce segment du logement multifamilial, relativement récent dans le pays.