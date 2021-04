Ebro (Panzani, Lustucru): bénéfice net en hausse mais ventes en baisse au 1T

Le chiffre d'affaires a reculé de près de 9% sur un an, à 697 millions d'euros.

Mais il souffre de la comparaison avec les ventes exceptionnelles du premier trimestre 2020, marqué par les ruées vers les supermarchés provoquées par les confinements destinés à lutter contre la pandémie de Covid-19.

De nombreux consommateurs avaient alors fait des stocks de riz et de pâtes.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 est malgré tout supérieur de 6,5% à celui enregistré en 2019 pour la même période, souligne Ebro.

Les ventes ont bénéficié du "bon comportement des marques et d'une plus forte consommation à domicile, sous l'influence des confinements ponctuels, restrictions de capacité et d'horaires dans la restauration, limitation de déplacements etc", précise le groupe.

La division pâtes a vu ses ventes baisser de 4,5% par rapport au premier trimestre 2021, mais augmenter de près de 10% par rapport aux trois premiers mois de 2019.

Les ventes de riz ont baissé de 12,5% sur un an, mais progressé de 4,2% par rapport à 2019.