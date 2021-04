Accord interprofessionnel 2021-2022 - Les syndicats du métal menacent d'actions

Syndicats et employeurs négocient depuis plusieurs mois les salaires et les conditions de travail dans le secteur privé. Il existe une marge de 0,4% d'augmentation, en plus de l'indexation. Mais pour les syndicats, c'est insuffisant, surtout pour les secteurs qui ont pu garder une bonne activité pendant la crise sanitaire. Les employeurs, quant à eux, parlent de la pire crise économique depuis la Seconde Guerre mondiale et plaident pour un sens des réalités.

Le gouvernement fédéral avait donné aux partenaires sociaux la possibilité de négocier des primes uniques en plus de cette revalorisation de 0,4% pour les travailleurs des entreprises qui ont suivi les règles pendant la crise. Mais les syndicats ont annoncé mardi que ces négociations avaient échoué. Pour les employeurs, le gouvernement doit maintenant bloquer la marge salariale de 0,4%, sans possibilité de primes supplémentaires. Le ministre du Travail, Pierre-Yves Dermagne, souhaite toujours quant à lui remettre les négociations sur les rails.