Accord interprofessionnel 2021-2022 - "Les propositions de Vooruit ne sont pas pertinentes" (FEB)

La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) se dit "déconcertée" par la démarche du président de Vooruit Conner Rousseau sur les négociations salariales. "Les propositions de Vooruit n'aboutissent à rien et ce parti ne se rend pas compte qu'elles affecteront les petits épargnants, les retraités et de nombreux salariés".

Le président de Vooruit Conner Rousseau a annoncé mercredi soir que les socialistes n'accepteraient pas une augmentation salariale limitée de 0,4% hors index dans le secteur privé. M. Rousseau renvoie à l'article 14 de la loi de 1996 sur la compétitivité des entreprises -jamais utilisé- qui autorise le gouvernement à modérer d'autres revenus que les salaires, par exemple les dividendes mais aussi les loyers. "Si nécessaire, nous invoquerons l'article 14", a-t-il averti.

La FEB estime qu'il s'agit d'une "très mauvaise idée". Selon la fédération, les dividendes nets des entreprises étaient déjà à un niveau très bas en 2019 et c'était avant que la crise Covid ne frappe durement les entreprises et les entrepreneurs.

Selon l'organisation patronale, une intervention aveugle dans la politique de dividende des entreprises éroderait davantage les revenus des travailleurs indépendants et des entrepreneurs, sapera fondamentalement la confiance des petits épargnants et des fonds de pension et rendra notre pays encore moins attractif pour les investisseurs étrangers.