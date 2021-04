Unilever: le chiffre d'affaires s'effrite au premier trimestre

Le géant de l'agroalimentaire et des produits d'hygiène Unilever a publié jeudi un chiffre d'affaires en légère baisse de 0,9% sur un an au premier trimestre, à 12,3 milliards d'euros, à cause notamment d'un effet de change négatif.

Hors cet effet de change, la croissance sous-jacente est de 5,7%. Le directeur général Alan Jope parle de "bon début" 2021 et table sur une croissance sous-jacente de 3 à 5% pour l'année, d'après un communiqué.

Le groupe aux plus de 400 marques, connu pour les savons Dove, les déodorants Axe, les soupes Knorr ou les glaces Magnum, a enregistré une hausse des ventes à données comparables dans ses trois grandes branches.

La croissance a toutefois été plus vive dans l'alimentaire et les produits d'entretien pour la maison, tandis qu'elle a été plus faible dans les cosmétiques.

Unilever explique que l'évolution des contaminations au Covid-19 et les différentes mesures de restrictions continuent de changer les habitudes de consommation.

En Amérique du Nord et en Europe les consommateurs privilégient toujours plus l'alimentaire au détriment des produits de beauté, alors que le télétravail est répandu dans de nombreux pays et les sorties limitées.