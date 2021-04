Hausse du chiffre d'affaires de Mondial Relay Belgique de plus de 50% en 2020

Joe Biden prononçait mercredi soir – dans la nuit à Bruxelles – son discours sur l’état de l’Union devant une session conjointe du Congrès. Son bilan des « 100 jours » est éloquent et reflète un activisme législatif, là où personne ne l’attendait : mesures sanitaires, campagne de vaccination, relance de l’économie. Mais le plus dur est à venir : la concertation bipartisane qu’il promettait de réactiver n’est plus qu’un vœu pieux. Et la résistance des Républicains se durcit.