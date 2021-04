La charge fiscale a fortement diminué dans les pays de l'OCDE en 2020 (2)

La charge fiscale sur les salaires a fortement diminué en 2020, atteignant son plus bas niveau depuis 2000, sous l'effet d'une baisse généralisée des revenus mais surtout de l'augmentation des transferts directs aux familles, selon un rapport de l'OCDE publié jeudi.

L'édition 2021 de l'étude "Les impôts sur les salaires" met en évidence "la baisse sans précédent du coin fiscal" dans la plupart des 37 pays de l'OCDE, que l'Organisation de coopération et de développement économiques définit comme le total des impôts sur le revenu et cotisations sociales, diminué des prestations sociales, et exprimé en pourcentage des coûts de main-d'œuvre pour un salarié moyen.

En 2020, cette charge fiscale a fortement diminué pour les trois catégories de foyers étudiées: les parents isolés, les travailleurs célibataires et les couples avec deux enfants disposant d'un seul salaire.

"Ce déclin est intervenu dans un contexte marqué par l'impact du Covid-19 sur le marché du travail et des baisses généralisées des salaires nominaux moyens, ainsi que par le déploiement de mesures d'aide aux entreprises et aux ménages, mises en œuvre par le biais du système fiscal ou sous la forme de transferts directs", explique l'OCDE dans son rapport de 800 pages.