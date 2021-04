Coronavirus - Davantage de trains Thalys rouleront à partir de mi-mai

À partir du 17 mai, six aller-retours relieront quotidiennement Bruxelles et Paris, trois Bruxelles et Amsterdam, et un Bruxelles et l'Allemagne. Le 21 mai, l'offre bon marché Izy reprendra du service. Ces trains rouleront quatre fois par semaine, du vendredi au lundi, entre Bruxelles et Paris.

"Avec ce plan de transport, Thalys atteint 30% de l'offre normale", explique le porte-parole de la société, Mattias Baertsoen. "Depuis la mi-décembre, nous roulons à 15% de notre capacité." Thalys espère pouvoir passer à la vitesse supérieure rapidement.

L'entreprise ferroviaire annonce également le retour des trains d'été vers le sud de la France (Valence, Avignon, Aix-en-Provence et Marseille). Ils rouleront chaque semaine pendant la période estivale.

Le porte-parole de l'entreprise rappelle que Thalys fonctionne avec des réservations flexibles: tout ticket acheté jusqu'à fin août est échangeable jusqu'au moment du départ. Cet ajustement est gratuit pour les tarifs standards mais coûte cinq euros par billet pour une série d'autres prix, comme les "mini-tarifs".