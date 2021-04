Salaire minimum: action le 1er mai à Bruxelles de la FGTB et d'un syndicat néerlandais

"Par le biais d'une proposition de loi européenne, Agnes Jongerius (sociaux-démocrates) et Dennis Radtke (démocrates chrétiens) plaident pour l'application d'un salaire minimum qui corresponde à au moins à 60% du revenu médian de l'État membre.

Pour les Pays-Bas et la Belgique, ce pourcentage correspond à un montant brut de 14 euros par heure. Et c'est exactement ce que revendiquent les syndicats des deux pays depuis quelques années via leur campagne Fight for 14 (Belgique) et Voor 14 (Pays-Bas)", expliquent les deux organisations syndicales dans un communiqué.

L'action, qui se déroulera place du Luxembourg, verra plusieurs responsables syndicaux prendre la parole, et notamment le président de la FGTB, Thierry Bodson. La députée européenne Agnes Jongerius et Esther Lynch, secrétaire générale adjointe de la Confédération européenne des syndicats (CES), prendront également la parole.