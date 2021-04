Europa League: Manchester United déroule contre l’AS Rome, Villarreal prend une option face à Arsenal (vidéos)

Mené au score, Manchester United a bien retourné une situation mal embarquée et l’a finalement emporté 6-2 face à l’AS Roma en demi-finale de l’Europa League, jeudi. Dans l’autre demi-finale, Villarreal a battu Arsenal 2-1.

Les buts inscrits par Lorenzo Pellegrini (15e sur penalty) et par Edin Dzeko (34e) avaient permis à la Roma de mener 1-2 à la mi-temps. Mais les doublés de Bruno Fernandes (9e et 70e sur penalty) et d’Edinson Cavani (48e et 64e) et les buts de Paul Pogba (75e) et de Mason Greenwood (86e) ont finalement permis aux Mancuniens de l’emporter largement à domicile et de se placer en position très favorable avant la demi-finale retour.