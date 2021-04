France: la rédaction du journal 20 Minutes en grève (2)

La quasi-totalité de la rédaction du quotidien 20 Minutes, filiale du quotidien régional Ouest-France et de l'éditeur de presse belge Rossel, est entrée en grève jeudi pour protester notamment contre des suppressions d'emplois décidées récemment par la direction du journal gratuit, un mouvement qui se poursuivra vendredi, a appris jeudi l'AFP.

"Plus de 90% des journalistes de la rédaction de 20 Minutes", soit 71 des 77 journalistes présents jeudi, ont voté "une journée de grève pour protester contre les suppressions et non-remplacements de postes décidés de façon opportuniste et erratique par la direction ces derniers mois", expliquent les grévistes dans un communiqué.

"Lors d'une assemblée générale, les salariés grévistes de 20 Minutes ont décidé, à près de 90%, de poursuivre le mouvement de grève ce vendredi 30 avril. Une réunion entre les grévistes et les membres du comité de direction doit avoir lieu dans la matinée", a précisé jeudi soir Hakima Bounemoura, déléguée syndicale SNME-CFDT.

Un plan de licenciement collectif prévoit "six licenciements dont deux à la rédaction" sur un total de 207 salariés, a précisé à l'AFP Hakima Bounemoura, déléguée syndicale CFDT, dont le syndicat soutient, avec les élus du CSE, le mouvement.

Contactée par l'AFP, la direction du journal n'a pas fait de commentaires.

Conséquence du mouvement, l'édition numérique du journal ne paraîtra pas vendredi.