Coronavirus - Amérique latine: prévision de croissance 2021 revue en hausse, à 4,1% (Cepalc)

Les pays d'Amérique latine devraient enregistrer en moyenne une croissance de 4,1% de leur PIB cette année, plus que prévu précédemment mais pas assez cependant pour compenser totalement le repli observé en 2020 à cause de la pandémie de coronavirus, a annoncé jeudi la Cepalc.

La Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, organisme technique des Nations unies siégeant à Santiago (Chili), s'attend désormais à une croissance plus forte que prévu lors de sa précédente estimation en décembre (+3,7%).

"La région a connu un repli de 7,1% en 2020 et devrait voir son économie progresser de 4,1% cette année, ce qui ne lui permettra cependant pas de revenir au niveau d'activité d'avant la pandémie", a déclaré la secrétaire exécutive de la Cepalc, Alicia Barcena, à l'occasion de la présentation d'une édition spéciale de la revue publiée par l'organisme.

Cette reprise de la croissance dépend cependant d'un contexte aux nombreuses "incertitudes", a ajouté Mme Barcena.

"L'accès inégal aux vaccins, les processus de vaccination et leur effectivité qui ne sont pas non plus garantis, nous placent face a d'importantes incertitudes concernant l'avenir", a-t-elle détaillé.