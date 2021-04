Lineas reprend un opérateur de fret néerlandais

L'opérateur ferroviaire de fret Lineas a racheté son homologue néerlandais Independent Rail Partner (IRP), annonce-t-il vendredi. Il renforce ainsi sa présence aux Pays-Bas, et plus particulièrement dans le port de Rotterdam.

Les détails financiers de l'acquisition n'ont pas été divulgués.

Ces dernières années, Lineas a étendu son réseau à 23 destinations en Europe. "L'acquisition d'IRP est une prochaine étape importante dans la stratégie de croissance de l'entreprise. La société se concentre sur des partenariats ou des acquisitions d'autres acteurs privés dynamiques afin de construire une véritable colonne vertébrale pour le fret ferroviaire en Europe, qui est le moteur du transfert modal", souligne l'opérateur belge.

Lineas et IRP travaillent déjà ensemble depuis des années. L'entreprise néerlandaise relie en effet le plus grand port d'Europe au reste des Pays-Bas et est un expert des services dits de "premier et dernier kilomètre" dans la région de Rotterdam. Selon Lineas, de tels services abaissent le seuil à partir duquel les entreprises se tournent vers le transport ferroviaire.