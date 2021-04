Espagne: le PIB s'est contracté de 0,5% au premier trimestre

L'Espagne a vu son Produit intérieur brut (PIB) reculer de 0,5% au premier trimestre, marqué par des restrictions contre la troisième vague de Covid-19 et par une vague de neige et de froid, selon l'estimation officielle provisoire publiée vendredi.

Au quatrième trimestre 2020, la croissance avait été nulle, rappelle l'Institut national de statistiques (INE).

Si le PIB a reculé de 0,5% par rapport au trimestre précédent, la chute sur un an est bien plus intense (-4,3% par rapport au 1T2020).

Le gouvernement prévoit un fort rebond de croissance pour 2021, à 6,5%, après une chute du PIB de 10,8% en 2020 en raison de la pandémie, l'un des plus forts reculs parmi les pays développés.

L'économie espagnole a souffert en janvier et février des nouvelles restrictions imposées pour lutter contre la troisième vague, en particulier dans le tourisme et l'hôtellerie, et a également été affectée par la tempête de neige Filomena, qui a paralysé Madrid et une grande partie du pays pendant dix jours début janvier.

Ce premier trimestre plus mauvais que prévu a poussé le gouvernement à revoir à la baisse sa prévision de croissance pour 2021, à 6,5% sur un an contre 7,2% prévu auparavant.