Coronavirus - La Foire de Libramont annulée pour la seconde année d'affilée

L'édition 2021 de la Foire de Libramont est annulée en raison de la crise du coronavirus et de l'incertitude qui continue à planer sur l'organisation de grands événements cet été, annoncent vendredi ses organisateurs. Le grand rendez-vous agricole, qui avait déjà dû faire l'impasse en 2020 en raison de la crise sanitaire, était programmé en juillet et la campagne de réservation des stands devait débuter cette semaine. Un coup dur pour les organisateurs, partenaires, mais aussi pour le monde agricole et toute une région, l'évènement attirant chaque année quelque 200.000 visiteurs, belges et étrangers.