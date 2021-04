Bourse de Bruxelles - La semaine s'est terminée dans le rouge

Seize de ses éléments étaient en baisse emmenés par Aperam (43,09) qui perdait 2,05 pc devant Aedifica (101,60) et WDP (29,32), en baisse de 1,84 et 1,61 pc, Cofinimmo (127,50) cédant 0,93 pc. KBC (64,62) et Ageas (50,36) reculaient de 0,86 et 0,98 pc, AB InBev (58,83) reperdant 0,71 pc. Solvay (105,80) et UCB (77,06) étaient négatives de 0,94 et 0,18 pc alors que arGEN-X (240,40) et Galapagos (64,89) remontaient de 0,88 et 0,20 pc. Proximus (17,73) cédait 0,81 pc après résultats alors que Telenet (35,62) gagnait 2,53 pc, Orange Belgium (21,95) et Bpost (8,85) étant par ailleurs en baisse de 0,23 et 0,79 pc. Umicore (50,56) et Melexis (90,60) valaient 0,55 et 0,44 pc de moins que jeudi, Sofina (316,20) et Ackermans (133,00) reperdant 1,19 et 1,26 pc.