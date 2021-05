Accord interprofessionnel 2021-2022 - Ecolo souhaite une hausse de salaire dépassant le 0,4% dans les entreprises prospères

Les négociations salariales à propos des salaires et des conditions de travail dans le secteur privé ont été interrompues mardi, le fossé entre syndicats et employeurs semblant être trop profond. Le front commun syndical estime la marge salariale maximale, hors index, de 0,4% insuffisante et considère également que des hausses plus substantielles sont possibles dans certains secteurs, surtout ceux qui ont bien résisté à la crise du coronavirus.

Comme les syndicats et le patronat ne sont pas parvenus à s'entendre sur la question des salaires, c'est au gouvernement, dont font partie les Verts, de trancher.

"Le gouvernement devra faire preuve de créativité tant la loi de 1996 est devenue un lourd carcan, mais c'est faisable. De même il faut aussi avancer sur la revalorisation des salaires minimum", ajoute le co-président Jean-Marc Nollet dans un communiqué diffusé samedi.