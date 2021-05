La Lorraine Bakery Group vise "une reprise en force" en 2021

Le groupe de boulangerie La Lorraine Bakery Group, connu pour ses points de vente Panos et Deliway, a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 744 millions d'euros et un EBITDA de 91 millions, en baisse respectivement de 12 et 21% par rapport à 2019.