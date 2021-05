Industrie: La Belgique au 2e rang européen des pays aux coûts salariaux les plus élevés

En Europe, il n'y a qu'au Danemark que les coûts salariaux dans l'industrie sont plus élevés qu'en Belgique, ressort-il de statistiques publiées lundi par le bureau allemand Destatis.

En 2020, le salaire horaire dans l'industrie atteignait 47,80 euros au Danemark, le niveau le plus haut en Europe, alors qu'il était de 44,20 euros dans notre pays. En moyenne, le salaire horaire s'élevait l'an dernier à 28,5 euros en Europe.

En tenant compte de l'ensemble du secteur secondaire et des services, le salaire horaire était l'an dernier de 46,90 euros au Danemark, à nouveau le plus haut en Europe, suivi par le Grand-Duché de Luxembourg (41,80 euros) et la Belgique (41,40 euros).

Chez nos voisins, le coût du travail s'élevait en moyenne à 38,10 euros de l'heure en France, 36,70 euros en Allemagne et 35,20 euros aux Pays-Bas.