Les réviseurs d'entreprises contrôlent les trois quarts de l'économie belge

Les réviseurs d'entreprises contrôlent les trois quarts de la valeur ajoutée créée par les entreprises et organisations en Belgique, selon une étude publiée mardi pour la première fois par l'Institut des réviseurs d'entreprises (IRE) qui analyse la partie auditée de l'économie belge et celle qui ne l'est pas. Le quart restant est constitué de petites entreprises qui ne sont pas soumises à un audit obligatoire.