Climat: Avec son plan de relance, la Belgique figure parmi les meilleurs élèves européens

Avec son plan de relance, la Belgique figure parmi les meilleurs élèves européens pour réduire ses émissions de gaz, selon une étude européenne, menée par un think tank appuyé par des chercheurs de Solvay (ULB), et citée dans Le Soir mercredi.

Les chercheurs de Solvay (ULB) en collaboration avec l'institut Wuppertal, spécialisé dans les questions environnementales, ont cherché à déterminer si le plan de relance, adressé à la Commission européenne vendredi, allait contribuer à réduire les émissions de la Belgique (qui doivent baisser de 35 à 40% d'ici 2030).

"La Belgique figure parmi les meilleurs élèves européens", expliquent Marek Hudon et Sandrine Meyer, professeurs à la Solvay Brussels School, qui ont supervisé l'analyse établissant un comparatif avec dix autres pays européens. L'analyse a classé les projets soumis à la Commission européenne en six catégories : "très positif", "positif", "probablement sans effet climatique", "effet climatique mais dont la direction n'est pas encore évaluable", "négatif" et "très négatif".