Coronavirus - Les travailleurs licenciés mettent un mois et demi de plus à retrouver un emploi

En outre, le pourcentage de personnes ayant trouvé un autre emploi dans l'année qui a suivi leur licenciement a également diminué de 5% l'année dernière par rapport à 2019.

Acerta attribue ces tendances à la crise du coronavirus qui a "gelé le marché du travail en 2020" et a rendu le travail moins attrayant dans de nombreux secteurs, mais aussi à un facteur psychologique. "En période de coronavirus, il était plus difficile que jamais, psychologiquement, de traiter un licenciement. Nous notons que les licenciements pèsent plus lourd et qu'il faut plus de temps avant que les gens soient prêts à chercher un nouvel emploi."