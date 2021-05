Nouvel actionnariat et plan stratégique à quatre ans pour la fonderie MKB à Sclessin

Marichal Ketin Belgium (MKB), une entreprise active dans la fabrication et la commercialisation de cylindres de travail pour le laminage à chaud de produits ferreux plats, vient de boucler un financement de quelque 19 millions d'euros pour soutenir sa transformation, annonce-t-elle mercredi via la Sogepa, le bras financier de la Région wallonne. La fonderie, basée à Sclessin (Liège), a également mis en place un nouveau business plan couvrant les années 2021-2024, qui fixe notamment de nouveaux objectifs ambitieux en termes de réorganisation de l'entreprise, d'augmentation des volumes de production et d'un redéploiement commercial sur certains marchés.