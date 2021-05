Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 tente de repasser au-dessus des 4.000 points

Vers onze heures, il regagnait 1 pc à 3.995 points avec 15 de ses éléments en hausse emmenés par KBC (66,00) qui rebondissait de 3,1 pc à l'instar de Solvay (109,30) après des résultats supérieurs aux attentes. Aperam (43,72) et Umicore (50,18) suivaient avec des regains de 2,2 et 1,8 pc, Melexis (86,30) et Sofina (316,80) progressant de 1 et 1,3 pc, GBL (89,28) de 1,1 pc. AB InBev (58,91) et Ageas (50,30) étaient positives de 0,3 et 0,9 pc, Colruyt (49,29) et Elia (89,75) s'appréciant de 0,2 et 0,4 pc. Proximus (17,46) et Telenet (33,78) cédaient par contre 2 et 0,6 pc, Orange Belgium (21,85) étant par ailleurs stationnaire et Bpost (8,90) en hausse de 0,5 pc. UCB (76,56) remontait de 0,4 pc, arGEN-X (226,00) et Galapagos (64,26) de 0,1 et 0,4 pc.