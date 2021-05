Coronavirus - TUI peut de nouveau desservir une série de destinations en Grèce et en Espagne

Le tour-opérateur belge TUI peut à nouveau desservir 18 îles populaires espagnoles et grecques car ces destinations, dont l'accès peut être contrôlé plus facilement, sont passées du code rouge à l'orange après une récente mise à jour en la matière du ministère des Affaires étrangères, annonce-t-il mercredi.

Après Madère et les îles Baléares début avril, les îles grecques de Corfou, Zakynthos, Lesbos et Samos la semaine dernière, c'est au tour des îles Canaries (Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuertventura, La Palma) et des îles grecques de Rhodes, Kos, Mykonos, Santorin et Karpathos de faire leur entrée sur la liste des destinations à risque de contamination fortement réduit.

Les zones oranges dispensent le citoyen belge d'une quarantaine et d'un test PCR au retour sur le territoire. Cependant, TUI rappelle qu'un tel test négatif est obligatoire pour entrer en Espagne, en Grèce et au Portugal. Seules les personnes testées négatives pourront donc prendre un avion se rendant à l'une de ses destinations, insiste le tour-opérateur.