Davantage de commandes pour la construction, qui s'inquiète du prix des matières premières

Le secteur de la construction a redressé la tête ces derniers mois après une année 2020 marquée par le coronavirus. Mais des matières premières plus chères et des délais de livraison plus longs pour certains produits de construction menacent de freiner la reprise économique, s'inquiète mercredi la fédération sectorielle flamande Bouwunie. Elle appelle à la compréhension et demande aux clients publics de faire preuve de souplesse.