Cargill acquiert l'entreprise belge Leman Decoration Group

La société Cargill, spécialisée entre autres dans la fourniture de services et produits agroalimentaires, a acquis l'entreprise belge Leman Decoration Group, indique-t-elle mercredi dans un communiqué.

Leman Decoration Group, dont le siège social se situe à Mouscron, est l'un des principaux fournisseurs de décorations pour gâteaux dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie.

Dans le cadre de la transaction, dont le montant n'a pas été dévoilé, toutes les installations de Leman Decoration Group, dont ses trois sites de production - en Belgique, à l'île Maurice et en Thaïlande -, ainsi que ses près de 450 employés, rejoindront le groupe Cargill et relèveront de l'organisation "Global Gourmet and Distribution".

Les synergies entre les deux entreprises s'étendront à leurs centres d'innovation situés à Mouscron, où un nouveau complexe baptisé "House of Chocolate" devrait voir le jour en 2022, précise Cargill, qui emploie plus de 155.000 salariés dans 70 pays.