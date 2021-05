Vingt nouveaux codes liés au coronavirus apparaissent dans la déclaration d'impôt 2021

Le "bond vers le haut" du nombre de codes est temporaire, assure le ministre. "Il est le résultat de mesures temporaires et ciblées prises par le gouvernement fédéral pour aider nos familles et les entreprises saines à traverser la crise. Nous compensons cette complexité supplémentaire en nous appuyant une fois de plus sur l'assistance téléphonique, mon objectif restant bien sûr de simplifier à terme la déclaration d'impôt dans le cadre de la grande réforme fiscale", a-t-il ajouté.

Ces nouveaux codes concernent des réductions pour nouvelles actions ou parts d'entreprises dont le chiffre d'affaires a fortement baissé, des exonérations pour heures supplémentaires volontaires, des reprises de l'exonération pour pertes professionnelles futures, ainsi que des majorations pour insuffisance de versements anticipés.

Il est désormais possible de déduire, par jour de garde d'enfant, un montant maximum de 13€ au lieu de 11,20€. La limite d'âge a été relevée de 12 à 14 ans, et de 18 à 21 ans pour les enfants handicapés.