BeCode et Microsoft lancent une formation IT pour les femmes

Le centre de formation BeCode lance une formation en code, soutenue par Microsoft, réservée aux femmes. De cette manière, BeCode souhaite améliorer la littératie numérique en Belgique et attirer plus de femmes dans le secteur informatique, indique le centre de formation mercredi dans un communiqué de presse.

Moins d'un cinquième des spécialistes des technologies de l'information (IT) sont des femmes. C'est pourquoi BeCode a décidé de lancer le 'Club des Hackeuses', un projet visant à former plus de femmes aux compétences numériques, telles que le marketing ou encore le codage de base.

En 2020, le géant américain de l'informatique Microsoft a lancé la "Global Skilling Initiative" afin d'aider les demandeurs d'emploi à se former aux nouvelles technologies. C'est dans ce cadre que Microsoft soutient le "Club des Hackeuses".

Le monde numérique offre énormément de possibilités de carrière. Même sans expérience de travail préalable ou diplôme, il est possible d'apprendre rapidement et de décrocher un job, indique BeCode sur son site web.