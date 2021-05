Accord interprofessionnel 2021-2022 - Une analyse "profondément négative" de la proposition du gouvernement (FGTB)

Après l'échec de la négociation entre partenaires sociaux, le gouvernement fédéral s'est mis d'accord pour permettre aux entreprises qui ont enregistré de bons résultats durant la crise sanitaire d'accorder à leurs travailleurs une prime exceptionnelle de maximum 500 euros nets en 2021.

"Sur la base du texte avancé, nous sommes loin d'avoir une ouverture pour octroyer une éventuelle prime par secteurs et non pas uniquement par entreprises", pointe Thierry Bodson, président de la FGTB. "Et si on n'adopte pas une approche sectorielle, tout le personnel de gardiennage, les femmes d'ouvrage... n'auront rien."

Le responsable syndical critique aussi ce qui est écrit à propos du salaire minimum dans la proposition gouvernementale.

Quant aux fins de carrière, "on n'est pas loin de la déclaration de guerre". "Le terme RCC/SWT, anciennement la prépension, n'est pas repris. Quand on sait que de nombreuses restructurations sont à craindre dans les mois à venir, c'est inacceptable."