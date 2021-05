La BoE maintient son taux et dope sa prévision de croissance

La Banque d'Angleterre (BoE) a maintenu inchangé son taux directeur à 0,1%, un plancher historique, tout en dopant sa prévision de croissance pour cette année à 7,25% grâce à une "activité plus forte qu'attendue".

Elle a également maintenu son programme de rachat d'actifs à 895 milliards de livres, a-t-elle annoncé dans un communiqué jeudi.

Lors de sa réunion de mercredi, le comité de politique monétaire "a jugé que la position actuelle sur la politique monétaire restait appropriée", a commenté la BoE, ajoutant que le comité avait voté "à l'unanimité pour maintenir le taux" à 0,1%.

Elle voit dans son scénario central la hausse des prix à la consommation accélérer "temporairement au-dessus de 2% vers la fin 2021, principalement à cause des développements dans les prix de l'énergie", qui ont rebondi fortement après s'être effondrés l'an dernier à cause de la pandémie et des confinements.

A moyen terme, selon ce scénario, l'institution monétaire voit toutefois l'inflation revenir à autour de 2% son objectif.