Les articles de maison, de jardin et de déco avaient la cote l'an dernier sur internet

Le consommateur belge a dépensé l'an dernier nettement plus en jeux, jouets, vêtements pour bébé, aliments, produits pharmaceutiques et électroniques. Les boutiques en ligne dédiées aux articles pour la maison, le jardin et la décoration ont également attiré un plus grand public, selon le rapport annuel Shopping100, publié jeudi par BeCommerce, l'ASBL qui réunit les entreprises actives dans le commerce électronique.