Les syndicats des douaniers mènent des actions de zèle à Martelange et Wuustwezel

Le front commun syndical du SPF Finances prévoit ce vendredi matin une action de zèle qui touchera la frontière entre la Belgique et le Luxembourg, à Martelange, dès 07h30 et la frontière belgo-néerlandaise, à Wuustwezel, dès 08h00. Il annonce également une troisième action "dans les prochaines heures". Les douaniers dénoncent un manque de personnel alors que leurs tâches se sont alourdies notamment à la suite du Brexit et en raison des demandes du gouvernement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ou encore des contrôles frontaliers pendant les confinements.