Le Collège de la Concurrence impose une amende de 860.000 euros à Caudalie

Le Collège de la Concurrence a infligé à des sociétés du groupe français de cosmétiques Caudalie une amende de 859.310 euros pour l'imposition de prix minimum et la limitation de ventes actives et passives, indique-t-il vendredi dans un communiqué. L'infraction concernait la distribution sélective et les ventes en ligne de produits cosmétiques.