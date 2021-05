Lancement de la campagne #TournéeSociale pour aller en terrasse de manière responsable

Différents partenaires du secteur des boissons et de l'alimentation lancent, vendredi, la campagne en ligne #TournéeSociale pour que la réouverture des terrasses se déroule dans les meilleures conditions. Cette initiative a été lancée par Vinum Et Spiritus, les Brasseurs Belges, Fevia, Febed et Horeca Vlaanderen. A cette occasion, un concours photo est lancé à l'occasion de cette réouverture des terrasses.

"Tout le monde attend avec impatience l'ouverture des terrasses le 8 mai. Tous les acteurs du secteur de la restauration s'activent, tels que les fournisseurs, les distributeurs, ainsi que les producteurs de boissons et de produits alimentaires. Pour que l'ouverture se déroule le mieux possible et que les terrasses puissent rester ouvertes, ceux-ci invitent chaque personne à respecter les règles. Ensemble,"opérateurs et clients doivent faire en sorte que les terrasses demeurent 'sécurisées'", expliquent les organisateurs de la campagne.

Selon les organisateurs, quatre messages importants doivent être retenus à l'occasion de la réouverture tant attendue des terrasses: respecter les heures de fermeture, respecter les mesures sanitaires, garder une distance de sécurité et consommer avec modération.