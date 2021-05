Coronavirus - "Inacceptable que l'arrêté-ministériel sur les terrasses n'ait pas été publié" (VVSG)

A un jour de la réouverture des terrasses du secteur de l'horeca, il y a encore beaucoup d'inconnues sur les règles à suivre pour les exploitants. L'Union flamande des Villes et Communes (VVSG) estime qu'il est inacceptable que l'arrêté-ministériel n'ait pas encore été publié. "Dès lors, les villes et communes ne peuvent pas donner de réponses à toute une série de questions", explique la VVSG.

La FAQ du Centre de crise qui accompagne la décision ministérielle n'a pas encore été publiée. "Il est donc pratiquement impossible de tout faire fonctionner selon les règles samedi", estime le VVSG. "C'est très dommage et encore une fois ne montre pas beaucoup de respect pour le niveau local."

Le Comité de concertation a prévu, le 23 avril, la réouverture des terrasses le 8 mai. Le protocole pour l'horeca n'a été disponible qu'au début de la semaine. De plus, il s'est avéré vendredi matin que ce protocole n'était pas tout à fait correct. Le placement de plexiglas n'est pas autorisé, a notamment précisé le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne.

"Les villes et les communes ont remué ciel et terre pour agrandir les terrasses et soutenir les entrepreneurs locaux", déclare le président du VVSG, Wim Dries. "Tout le monde veut se conformer aux mesures applicables. Mais, c'est impossible si vous ne disposez pas des informations légales."