L'Autorité de la concurrence impose une amende de 860.000 euros à Caudalie (2)

Le Collège de la concurrence a infligé à des sociétés du groupe français de cosmétiques Caudalie une amende de 859.310 euros pour l'imposition de prix minimum et la limitation de ventes actives et passives, indique l'instance de décision de l'Autorité belge de la concurrence vendredi dans un communiqué. L'infraction concernait la distribution sélective et les ventes en ligne de produits cosmétiques.