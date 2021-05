USA: 266.000 emplois créés en avril, bien moins que le million attendu (2)

Joe Biden a fait de l'emploi une priorité mais les chiffres d'avril ont été décevants: l'économie américaine a créé seulement 266.000 emplois, loin du million attendu, les employeurs étant notamment à la peine pour recruter dans les secteurs peu qualifiés et mal payés.

L'une des explications mise en avant par les républicains américains est que les candidats potentiels ne sont pas encouragés à retourner au travail alors qu'ils bénéficient de généreuses allocations chômage grâce au plan d'aide du président américain.

L'une des difficultés tient aussi au fait qu'une partie des écoles reste fermée aux États-Unis, au moins partiellement.

En avril, le taux de chômage est même reparti en légère hausse, alors qu'il reculait depuis le mois de mai, a annoncé vendredi le département du Travail.

Un consensus d'analystes tablait sur un million de créations, et même beaucoup plus pour les plus optimistes d'entre eux, grâce à la reprise économique désormais engagée aux États-Unis grâce à la campagne de vaccination accélérée contre le Covid-19 qui a permis d'assouplir les mesures de restriction d'activité économique.