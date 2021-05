Une solution en vue pour les droits d'auteur (Unisono)

Le gouvernement fédéral a décidé d'octroyer 19,1millions d'euros de compensations aux sociétés qui distribuent les droits aux auteurs, interprètes et producteurs. Cela permettra de négocier, au bénéfice des indépendants et PME qui diffusent de la musique, une diminution des factures 2020, dont l'envoi est toujours suspendu, indique vendredi Unisono, ''organisme qui prélève les droits d'auteur pour la Sabam et les droits dérivés pour la Simim (interprètes) et Playright (producteurs).