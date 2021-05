Horeca, festivals, événements sportifs: un vent de liberté pourrait souffler cet été

Le Premier ministre Alexander De Croo et les vice-Premiers ministres ont exprimé dimanche matin leur appréciation du plan de sortie de crise flamand annoncé samedi par Jan Jambon, a indiqué celui-ci au cours de l’émission De Zevende Dag (Eén). Le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke y a confirmé que des festivals tels que Pukkelpop et Tomorrowland devraient être possibles dans la seconde moitié du mois d’août.

Samedi, M. Jambon a annoncé le lancement d’un plan de sortie pour retrouver une liberté totale le 1er octobre. Concrètement, le gouvernement flamand souhaite que les mois de juillet et d’août soient des mois d’assouplissements significatifs, en tenant compte à la fois du besoin de plus de contacts sociaux et des demandes de perspectives dans les secteurs de l’événementiel, du sport, de la culture et de la jeunesse. Interrogé par VTM, Jan Jambon a donné plus de détails sur ce plan de sortie pour la Flandre.