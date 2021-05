Comfort Energy boucle la reprise de Q8Mazout et se tourne vers l'étranger

Le groupe énergétique limbourgeois Comfort Energy a finalisé lundi la reprise de Q8Mazout Belgique et Luxembourg, après l'aval de l'Autorité belge de la Concurrence. L'entreprise souhaite maintenant étudier les opportunités à l'étranger.

Comfort Energy était déjà le plus important fournisseur de produits pétroliers en Belgique. La reprise des activités de Q8Mazout lui offrira un meilleur ancrage à Bruxelles et en Wallonie. La société de Hasselt détiendra désormais une part de marché de 20% à l'échelle nationale. Elle compte 350 travailleurs et pèse 1,2 milliard de litres de carburants distribués chaque année.

La transaction permet aussi à Comfort Energy de faire ses premiers pas à l'étranger, au Grand-Duché de Luxembourg où elle occupe déjà la deuxième place parmi les fournisseurs de mazout.

"Comfort Energy continue de chercher des partenaires stratégiques en Europe pour l'aider à réaliser ses ambitions de croissance durable et contribuer ainsi de manière significative à la réalisation des objectifs en matière de changement climatique", affirme-t-elle dans un communiqué diffusé lundi.