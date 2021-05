Nethys - Rupture de confiance entre Enodia/Nethys et le réviseur PwC

Le réviseur d'entreprise PwC a présenté sa démission comme réviseur d'Enodia, de Nethys et des filiales du groupe dans lesquelles il était en charge de la certification des comptes (dont VOO SA) depuis plusieurs années, ont annoncé lundi soir l'intercommunale Enodia (ex-Publifin) et sa filiale Nethys.

Cette démission s'inscrit dans le prolongement de la mission "Forensic" qui a été menée par la société Deloitte au sein du groupe Enodia-Nethys et avait mis en évidence un nombre important d'opérations dites "atypiques" et d'irrégularités et ce, pour des montants "substantiels", c'est-à-dire des dizaines de millions d'euros. C'est ce rapport d'audit qui a également mené au licenciement du CEO de Liège Airport, Luc Partoune.

"Dans la mesure où l'audit des comptes des années concernées (2017 et 2018) avait fait l'objet d'un rapport favorable, sans remarque ni réserve du réviseur du groupe (PwC), Nethys a notamment décidé d'examiner si la mission du réviseur s'est effectuée conformément aux standards professionnels de la profession de réviseur dont PwC se revendique. Nethys avait, préalablement à la revue des comptes 2020, informé PwC de l'instruction de ce dossier", expliquent Enodia et Nethys dans un communiqué.