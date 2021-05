La moitié des travailleurs prestent plus d'heures à la maison qu'au bureau (enquête)

Près de la moitié des travailleurs belges (49%) déclarent qu'ils prestent désormais plus d'heures par semaine à la maison que précédemment au bureau. Ils sont 41% à déclarer travailler autant et 7% à prester moins d'heures, ressort-il d'une enquête du prestataire de services RH Acerta et du site d'emploi StepStone auprès de 3.000 Belges actifs et dont les résultats ont été communiqués mardi.