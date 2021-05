Coronavirus - La biotech liégeoise Aquilon Pharma va tester un traitement sur des patients Covid

Aquilon Pharma va lancer une e?tude clinique de phase II portant sur l'accompagnement thérapeutique de patients Covid-19 en phase respiratoire aigu?e, annonce mardi cette spin-off de l'ULiège spécialisée dans l'amélioration des traitements existants contre l'asthme et les maladies pulmonaires obstructives chroniques.

La start-up dit avoir été interpellée par l'ampleur des conséquences respiratoires importantes des infections au coronavirus, pendant et après la maladie.

L'e?tude, nomme?e Sirocco 1 et que Aquilon Pharma a lancée sur fonds propres, sera mene?e en collaboration avec l'universite? de Lie?ge. Son but sera d'e?valuer l'innocuite? et l'efficacite? de l'innovation the?rapeutique d'Aquilon Pharma dans la prise en charge des sympto?mes aigus du Covid-19.

Un total de 99 patients adultes hospitalise?s avec un test PCR positif seront inclus dans l'essai clinique.

L'e?tude sera re?alise?e au CHU de Lie?ge et un deuxie?me grand ho?pital de la re?gion lie?geoise sera se?lectionne? ensuite. Les patients recevront en inhalation soit deux dosages diffe?rents du traitement mis au point par Aquilon Pharma, soit un traitement placebo pendant 28 jours.