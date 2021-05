Préoccupations inflationnistes en raison de la hausse des prix à la production en Chine

La hausse rapide du coût des matières premières a entraîné une augmentation plus importante que prévu des prix facturés par les producteurs chinois pour leurs produits. Ce qui alimente encore plus les inquiétudes concernant une inflation mondiale.

Les prix à la production en Chine ont augmenté de près de 7% en avril par rapport à l'année précédente. Il s'agit de la hausse la plus rapide depuis octobre 2017, a indiqué l'office statistique chinois. Par rapport au mois précédent, les prix ont augmenté de 4,4% en moyenne. Les prix à la consommation ont augmenté d'un peu moins de 1% en glissement annuel, alors qu'ils n'avaient progressé que de 0,4% il y a un mois. La baisse des prix du porc cette année par rapport 2020 a particulièrement exercé une pression sur l'inflation.

La demande mondiale en matières premières est élevée et l'offre est limitée. Cette situation alimente les craintes d'inflation dans le monde entier. Cela s'explique par le fait que la Chine est le plus grand exportateur au monde et que les coûts supplémentaires rencontrés par les usines devraient être répercutés jusque dans les magasins.