Clarisse Ramakers devient directrice générale d'Agoria Wallonie

Clarisse Ramakers était jusqu'à présent directrice du service d'études de l'UCM (Union des classes moyennes) mais aussi présidente du conseil d'administration de l'Agence wallonne aux exportations et aux investissements étrangers (Awex). Titulaire d'un master en droit à l'ULG avant son post-master en gestion, cette Liégeoise de 43 ans a commencé sa carrière en 2001 au cabinet du ministre Charles Michel, en charge alors des Pouvoirs locaux et de la Fonction publique au sein du gouvernement wallon.

Sa priorité à la tête d'Agoria Wallonie sera surtout d'être à l'écoute des membres, actuels et futurs, de les représenter et de permettre, avec les décideurs politiques, de créer un cadre politique optimal pour favoriser la création et la croissance des entreprises technologiques en Wallonie. Clarisse Ramakers veut jouer "un rôle de maillage pour les entreprises", précise-t-elle.